Mardin'de MİT ve Jandarmadan 12 Adrese Eş Zamanlı Operasyon

Mardin'in Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarma ekipleri tarafından Kızıltepe ve Derik ilçelerinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyonun MİT ve jandarma ekipleri tarafından müşterek düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Mardin ili Derik ilçesinde meydana gelen 'silahlı yağma' 2 milyon 500 bin dolar gasp edilmesi olayı ile ilgili MİT Bölge Başkanlığı ekipleri ile yürütülen ortak istihbari ve teknik çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği düşünülen şahıslara yönelik Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Nisan 2019 tarihinde Kızıltepe ve Derik ilçelerinde toplam 12 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şahıs gözaltına alınmış, operasyon sonucunda; 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet el bombası, 900 adet tabanca mermisi, 235 adet M-16 piyade tüfeği mermisi, 74 adet Kaleşnikof piyade tüfeği mermisi, 3 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği tanburası, 1 adet gece görüş dürbünü, 2 adet mesafe ayar tamburası, 2 adet harici bellek, 1 adet örgütü simgeleyen bez parçası, bol miktarda plaka, dijital materyal ve cep telefonu ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA