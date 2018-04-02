Mardin'de "Misafirimiz Öğretmenimiz" Etkinliği

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "4 Başlık 7 Adım" projesi kapsamında "Misafirimiz Öğretmenimiz" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, kırsal mahallelerdeki okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik il içi gezi programı hazırlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, geziye katılan Kızıltepe Bozhöyük İlkokulu, Bozhöyük Ortaokulu ve Vatan İlkokulu öğretmenlerini makamında kabul etti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman adına öğretmenlere çeşitli hediyeler veren Sarı, öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Öğretmenler, ziyaretin ardından Mardin Öğretmenevi, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, Latifiye Camisi, Kasımiye Medresesi ve alışveriş merkezini gezdi.