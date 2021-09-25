Mardin'de minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
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Mardin'de minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

AA / Selahattin Erol - Haberler | Güncel
Mardin'de minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamit Badur yönetimindeki 47 LC 811 plakalı minibüs, Mardin-Midyat kara yolunun 5. kilometresinde devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü Badur, 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mardin'de minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
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