Mardin'de Minibüsün Çarptığı Çocuk Öldü

Mardin'de Minibüsün Çarptığı Çocuk Öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mardin'de Minibüsün Çarptığı Çocuk Öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Viranşehir karayolunda plakası ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Emin Aydınalp'e (14) çarptı.

Kazada, Aydınalp olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenaze otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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