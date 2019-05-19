Mardin'de Minibüs Yayalara Çarptı : 2 Yaralı
Mardin'de, minibüsün yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Mardin'de, minibüsün yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Merkez Artuklu ilçesinde, Vali Ozan Caddesi'ndeki Kızıltepe Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan N.D. ile G.P. isimli kadınlara çarptı.
Kazada yaralanan 2 kişi, 112 acil servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA