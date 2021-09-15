Mardin'de minibüs şarampole devrildi 10 kişi yaralandı - Haberler
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Mardin'de minibüs şarampole devrildi 10 kişi yaralandı

AA / Selahattin Erol - Haberler | Kültür Sanat
Mardin'de minibüs şarampole devrildi 10 kişi yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 AAJ 900 plakalı minibüs, Midyat- Şırnak kara yolunda şarampole devrildi.

Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 9 yolcu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mardin'de minibüs şarampole devrildi 10 kişi yaralandı

Mardin'de minibüs şarampole devrildi 10 kişi yaralandı

AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mardin'de minibüs şarampole devrildi 10 kişi yaralandı - Haberler
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