Mardin'de minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Mehmet Şirin Ersü idaresindeki 55 ADC 34 plakalı minibüs, Çatalyurt Mahallesi'nde Yılmaz Altun'un kullandığı 47 ABJ 258 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüsteki Deham Öztürk, Zühre ve Mahmut Salman, Behçet, Rohat ve Ramazan Ertem, Reber Ersü ve Halil Arslan yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Mardin ve Ömerli devlet hastanelerine kaldırıldı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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