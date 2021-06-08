"Mini Mardin Projesi"Nin Çalışmaları Başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Mini Mardin Projesi"Nin Çalışmaları Başladı

'Mini Mardin Projesi'Nin Çalışmaları Başladı
Habermetre - Haberler | Güncel

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatlarıyla, Mardin'in tarihi ve kültürel yapısını içerisinde barındıracak Mini Mardin Projesi'nin çalışmaları başladı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatlarıyla, Mardin'in tarihi ve kültürel yapısını içerisinde barındıracak Mini Mardin Projesi'nin çalışmaları başladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, kentin kadim tarihi ve kültürel yapısını içerisinde barındıran ve adeta bir açık hava müzesini andıracak "Mini Mardin Projesinin" çalışmaları başladı.

Proje, vatandaşlara ve şehre gelen misafirlerimize, Mardin merkez ve ilçelerinde bulunan tarihi ve kültürel dokuları ön plana çıkaracak, gezilip görülmesi gereken yapıların bir arada olduğu 420 metre uzunluğu ve 4 metre yüksekliğiyle adeta bir açık hava müzesi görünümündeki Mini Mardin Projesi, kentin imajına ve kalitesine katkı sağlayacak. Tarihi Mardin'e çıkışta Hava Radarı Mevkiinde yapılacak Mini Mardin Projesi için belirlenen tarihi ve kültürel yapılar, Mardin'e özgü katori taşlarına işlenerek rölyefler yapılacak. Eklenecek sesli anlatım sistemi eserin konumu, tarihi gibi bilgiler, interaktif sesli sanal rehberlik ortamında tanıtımı sağlanacak. Led sistemi ile de aydınlatma animasyonları yapılabilecek.

Doğaya ve tarihi dokuya uyumlu olan malzemenin kullanılacağı projede içerisinde 4 adet oturma, etkinlik alanı, dikey ve yatay yeşil bitki bantları yer alıyor.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Beren Saat Şevval Sam
Spor Mustafa Er Fatih Terim Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Mini Mardin Projesi"Nin Çalışmaları Başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 16:14:39. #1.15#

title