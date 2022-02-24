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Mardin'de mini kütüphane kuruldu

AA, Şahin Seçen - Güncel
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Mardin'de mini kütüphane kuruldu

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ve bir alışveriş merkezi iş birliğiyle okuma alanı ve mini kütüphane kuruldu.

MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ve bir Alışveriş merkezi iş birliğiyle okuma alanı ve mini kütüphane kuruldu.

Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bir alışveriş merkezinde kurulan kütüphane okuyucuların hizmetine açıldı.

MAÜ Rektörü Prof Dr. İbrahim Özcosar, her kesimden insanı okumaya teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, hizmet ve ticaret sektörünün okumaya önem vermesinin ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Özcoşar, her alanda şehre dokunan bir üniversite olma vizyonunu kendilerine ilke edindiklerini ve akademik alanda üretilen kitapları halka sunarak her insanı okumaya teşvik etmek istediklerini belirtti.

AA / Şahin Seçen - Güncel

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