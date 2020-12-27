Mardin'de mini cephanelik ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mardin'de mini cephanelik ele geçirildi

27.12.2020 18:17 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:41
Mardin'de mini cephanelik ele geçirildi

Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2 piyade tüfeği, 2 av tüfeği ve 3 tabanca ile şarjör ele geçirildi.

Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2 piyade tüfeği, 2 av tüfeği ve 3 tabanca ile şarjör ele geçirildi. Operasyonlarda 1'i aranan şahıs olmak üzere 5 kişi yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Derik'te bir eve operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, 2 piyade tüfeği, 4 piyade tüfeği şarjörü, 2 av tüfeği, 3 tabanca ve 4 tabanca şarjörü ele geçirildiği belirtildi. Operasyonlarda 1'i aranan şahıs olmak üzere toplam 5 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

(Kübra Nur Atik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Fuat Oktay Özlem Zengin Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Furkan Palalı Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Bahattin Şimşek Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Elazığ Deprem İngiltere Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de mini cephanelik ele geçirildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 18:43:04. #1.15#
title