Mardin'de Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen resim yarışması sonuçlandı

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul, lise ve öğretmen kategorilerinde düzenlediği "Gökyüzüne Bak Ay'ı Gör: 1 Resim 1 İsim" adlı yarışması sonuçlandı.

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul, lise ve öğretmen kategorilerinde düzenlediği "Gökyüzüne Bak Ay'ı Gör: 1 Resim 1 İsim" adlı yarışması sonuçlandı.

Artuklu ilçesi Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen ödül töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri takdim edildi. Ödüllü fotoğraflar sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, ödül alanları tebrik etti.

Polat, "Cumhurbaşkanımızın 'Gökyüzüne Bak Ay'ı Gör" çağrısından hareketle ilimiz genelinde astronomi bilimine yönelik bir hareketlilik başlatmak istedik. Bu yarışma ile astronomi bilimi için ilk adımı atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca yarışmaya katılım sağlayan ve bu süreçte emeği geçen herkese, Ar-Ge ekibine, Artuklu Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi ve Mardin Fen Lisesine teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz