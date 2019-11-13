Mardin'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği
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Mardin'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

Mardin Artuklu İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamber Efendimiz ve Ailesi" konulu konferans düzenledi.

13.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:12
Mardin'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamber Efendimiz ve Ailesi" konulu konferans düzenledi.

İl Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen konferans Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ilahiler seslendirilmesiyle devam etti.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Güneş, Hz. Muhammed'in yaşamı ve aile hayatına ilişkin kesitler sundu.

Kaynak: AA
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