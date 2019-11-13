Mardin'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği
Mardin Artuklu İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamber Efendimiz ve Ailesi" konulu konferans düzenledi.
Mardin Artuklu İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamber Efendimiz ve Ailesi" konulu konferans düzenledi.
İl Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen konferans Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ilahiler seslendirilmesiyle devam etti.
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Güneş, Hz. Muhammed'in yaşamı ve aile hayatına ilişkin kesitler sundu.