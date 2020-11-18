Son dakika haberleri | Metropol illerde sansasyonel saldırı yapacak 3 terörist yakalandı
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Son dakika haberleri | Metropol illerde sansasyonel saldırı yapacak 3 terörist yakalandı

18.11.2020 09:29 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:34

Son dakika habere göre Mardin'de düzenlenen operasyonda yakalanan ve metropol illerde sansasyonel saldırı yapacağı belirlenen 3 terörist tutuklandı.

Mardin'de düzenlenen operasyonda yakalanan ve metropol illerde sansasyonel saldırı yapacağı belirlenen 3 terörist tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, Suriye sınırından illegal yollardan ülkeye geçiş yaparak metropol kentlerde bombalı saldırı yapacağı değerlendirilen örgüt mensuplarının tespitlerine yönelik çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Bu kapsamda Suriye sınırından illegal yollarla sığınmacı aileler arasına karışarak ülkeye giriş yapan, terör örgütü adına metropol illerde sansasyonel nitelikte saldırı yapacak Suriye uyruklu 3 teröristin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, söz konusu teröristlerin geçiş yaptığı sınır bölgesindeki aramada poşet içerisinde bebek bezlerinin arasına gizlenmiş boru tipi bomba ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, teröristlerin sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı ifade edildi.

Son dakika haberleri | Metropol illerde sansasyonel saldırı yapacak 3 terörist yakalandı
Son dakika haberleri | Metropol illerde sansasyonel saldırı yapacak 3 terörist yakalandı
Son dakika haberleri | Metropol illerde sansasyonel saldırı yapacak 3 terörist yakalandı
Son dakika haberleri | Metropol illerde sansasyonel saldırı yapacak 3 terörist yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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