Mardin'de meslek liseleri üretim merkezlerine dönüşüyor
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Mardin'de meslek liseleri üretim merkezlerine dönüşüyor

24.03.2021 15:26 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:56
Mardin'de meslek liseleri üretim merkezlerine dönüşüyor

Mardin'de meslek liseleri, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ile üretim merkezlerine dönüşüyor.

Mardin'de meslek liseleri, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ile üretim merkezlerine dönüşüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında bin 400 öğrenciyle üretimde büyük bir başarı sergiliyor. Meslek liselerinde üretimin başladığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, meslek liselerinin üretim merkezi olduğunu söyledi. Polat, "Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ile Mardin'de bulunan okullar üretim merkezi haline geliyor. Proje kapsamında 12 okulumuza Z kütüphanesi kurulumu tamamlandı" dedi.

Bu okulların içinde bulunan 35 dönümlük bir alana kurulu olan Kızıltepe Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bin 400 öğrenciyle üretimde büyük ilerleme sergilediğini ifade eden Polat, "Metal, mobilya, inşaat, motor, elektrik ve bilişim teknolojileri alanında gerçekleştirdiği üretimleriyle döner sermaye gücüne sahip oldu. Proje dahilinde bulunan diğer bir okulumuz olan Derik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise tarımsal üretim gücüyle bölgenin parlayan yıldızı olmaya aday durumda. Üretim kalemlerinde çilek, sebze, zeytin ve fidan bulunan Derik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yakın bir zamanda yeni tarımsal üretim projeleriyle bölgeye büyük değer katacaktır" diye konuştu. - MARDİN

Mardin'de meslek liseleri üretim merkezlerine dönüşüyor
Mardin'de meslek liseleri üretim merkezlerine dönüşüyor
Mardin'de meslek liseleri üretim merkezlerine dönüşüyor
Mardin'de meslek liseleri üretim merkezlerine dönüşüyor
Mardin'de meslek liseleri üretim merkezlerine dönüşüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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