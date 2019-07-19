Mardin'de merkez sayesinde 795 kişi sigarayı bıraktı

Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı merkez Artuklu ilçesinde geçen yıl hizmete açılan Sağlıklı Hayat Merkezinde şimdiye kadar 795 kişi sigarayı bıraktı.

Sağlık Bakanlığınca hastalıklar oluşmadan önleyici ve koruyucu tedbir olması için Mardin'e kazandırılan Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğinde deneyimli hekimler tarafından sigarayı bırakmaya kararlı bağımlıların, bağımlılık düzeylerine göre önerilerde bulunulurken, uygun görülen kişilere ilaç tedavisi ve psikolojik danışmanlık hizmetleri veriliyor.

Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi Sorumlusu Dr. Mehtap Varlıklar, yaptığı açıklamada, merkezde vatandaşların sigarayı bırakmaları ve başlamamaları konusunda hastalara destek olduklarını söyledi.

Sigarayı bırakmak için şimdiye kadar merkeze başvuran 3 bin 332 kişiden 795'inin sigarayı bırakmayı başardığını aktaran Varlıklar, merkeze başvuranların kayıtların yapıldığını, önce nikotin düzeyinin ölçüldüğünü, buna istinaden tedavi yöntemlerinin uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Varlıklar, "Gerekiyorsa ilaçla, nikotin bandı veya sadece psikolojik danışmanlıkla desteklenerek görüşmelere devam ediyoruz." dedi.

Tütünle mücadele kapsamında saha çalışmaları da yaptıklarını anlatan Varlıklar, müdürlük olarak ve ekiplerle kıraathanelere ve kafelere ziyaretler yaptıklarını, sigaranın zararları konusunda eğitimler verdiklerini, içenleri sigarayı bırakmaları konusunda ikna etmeye çalıştıklarını aktardı.

Yaptıkları çalışmalarla sigarayı bırakmak için gelen kişi sayısının çok arttığını ifade eden Varlıklar, "Daha önce çok azdı. Ama şimdi sigara bırakmak için başvuranlar da bırakma oranımız da çok daha fazla." dedi.

Sigarayı bırakmada kararlığın önemine dikkati çeken Varlıklar, yaşlıların sigarayı daha rahat bıraktığını dile getirdi.

Varlıklar, şöyle devam etti:

"55 yıl günde 3 paket sigara içebilen bir görüşmeci ertesi günü gelip sigarayı bırakabildi. Kararlı olduğu için sonra içmedi. İlaç kullanmadan çeşitli yöntemlerle sigarayı bırakanlar da var. Bir vatandaş, ilaç kullanmadan sadece havuç yiyerek sigarayı bıraktı."

Merkez sayesinde sigara bağımlılığından kurtulan Yusuf Kolboğa da günde 2-3 paket sigara içtiğini, merkeze başvurduktan sonra sigarayı bıraktığını söyledi.

Sigara bağımlılarına merkezde tedavi olmayı öneren Kolboğa, şöyle dedi:

"Sigarayı bırakmada bizlere çok yardımcı oldular. Yavaş azalttık ve bıraktık. Eskiden böyle bir merkez yoktu. Devletimiz bize güzel imkanlar sağlıyor, bu fırsatları kaçırmayalım. Artık sigara problemimiz kalmadı. Allah doktorlarımızdan, sağlık müdürlüğümüzden razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin."

Kaynak: AA