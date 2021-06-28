Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı
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Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Güncel

Mardin'in Dargeçit ilçesinde çıkan silahlı kavgada, baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde çıkan silahlı kavgada, baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dargeçit ilçesinin Çatalan ve Kıraç mahalleleri arasında mera nedeniyle 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Hayrettin Yeşilmen yaşamını yitirdi, yaralanan oğlu Fahrettin Yeşilmen 112 Acil Servis ekiplerince Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayın yaşandığı yerde önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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