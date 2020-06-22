Mardin'de maske takmayanlara ceza yağdı
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Mardin'de maske takmayanlara ceza yağdı

- Mardin'de maske takmayanlara ceza yağdı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde valiliğin aldığı karar gereği maske takmayanlara polis ekiplerince ceza kesildi.

22.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:19

- Mardin'de maske takmayanlara ceza yağdı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde valiliğin aldığı karar gereği maske takmayanlara polis ekiplerince ceza kesildi. Polis ekipleri maske takmayanlara kişi başı 900 lira idari para cezası uyguladı.

İçişleri Bakanlığı, maske takma zorunluluğuna uymayanların 3 gün süreyle uyarılıp bilgilendirilmesi ve 22 Haziran Pazartesi itibarıyla bu kuralı ihlal edenlere 900 lira para cezası kesilmesi yönünde valiliklere talimat vermişti. Kızıltepe'nin en işlek alanı olan Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanında sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri denetimlere başladı.

Polis ekipleri maskesiz dolaşan vatandaşlara 900 lira para cezası kesti. Bahanelerin arkasına sığınan bazı vatandaşlar ceza yemekten kurtulamadı. Ekipler maske denetimlerinin süreceğini kaydetti.

Mardin'de maske takmayanlara ceza yağdı

Kaynak: İHA

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