Mardin'de Masa Tenisi Müsabakaları

Mardin'de Masa Tenisi Müsabakaları

Mardin'de Okullar Arası Yıldızlar Masa Tenisi Grup Müsabakaları başladı Mardin Atatürk Spor Salonu'nda yıldızlar kız ve erkek kategorilerinde yapılacak masa tenisi turnuvasında çok sayıda sporcu öğrenci ter dökecek.

Mardin'de Masa Tenisi Müsabakaları

Mardin'de Okullar Arası Yıldızlar Masa Tenisi Grup Müsabakaları başladı


Mardin Atatürk Spor Salonu'nda yıldızlar kız ve erkek kategorilerinde yapılacak masa tenisi turnuvasında çok sayıda sporcu öğrenci ter dökecek.

Müsabakalara Mardin, Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Van ve Şırnak illerinden 28 takım katıldı.

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