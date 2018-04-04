Mardin'de Masa Tenisi Müsabakaları
Mardin'de Okullar Arası Yıldızlar Masa Tenisi Grup Müsabakaları başladı Mardin Atatürk Spor Salonu'nda yıldızlar kız ve erkek kategorilerinde yapılacak masa tenisi turnuvasında çok sayıda sporcu öğrenci ter dökecek.
Mardin'de Okullar Arası Yıldızlar Masa Tenisi Grup Müsabakaları başladı
Mardin Atatürk Spor Salonu'nda yıldızlar kız ve erkek kategorilerinde yapılacak masa tenisi turnuvasında çok sayıda sporcu öğrenci ter dökecek.
Müsabakalara Mardin, Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Van ve Şırnak illerinden 28 takım katıldı.