Mardin'de 'Mahalle Konakları' Projesi Kapılarını Açıyor

Mardin'in Artuklu Belediyesinin kadınlara yönelik uygulamaya koyduğu başarılı projeler arasında bulunan "Mahalle Konakları" projesinin Artuklu şubesi kapılarını açıyor.

Artuklu Belediyesi tarafından ilki Ofis Mahallesi'nde kurularak hayata geçirilen Mahalle Konakları Projesi'nin Artuklu merkezdeki şubesi de tamamlanarak kapılarını Mardinli genç kız ve kadınlara açıyor. Yenişehir Mahallesinde ulaşımı oldukça rahat merkezi bir yerde temin edilen ve üzerinde yapılan onarım düzenleme çalışmalarıyla da modern bir görünüme kavuşturulan Artuklu Mahalle Konağı, 650 metre karelik bir alan ve 2 katlı binadan oluşuyor. Kursiyer müracaat ve kayıt işlemlerinin başladığı Artuklu Mahalle Konağı'nda, Kadınların meslek edindirmeleri amaçlanacak, burada üretilecek ürünlerin satışıyla da de aile bütçelerine ek gelir sağlamaları hedefleniyor.

Artuklu'da ikamet eden ve 16 yaşından büyük olan bütün genç kız ve kadınların faydalanabilmeleri merkez için başvuru süreci de başlamış oldu. Artuklu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde kimlik fotokopisi ile varsa mezuniyet belgesinin ibrazıyla başvurusu alınan kursiyerlerde aranan tek şart ise 16 yaş üzeri bayan olma şartı olduğu kaydedildi.

Başvurular kabul ediliyor

Belediye olarak daha önce Ofis Mahallesi'nde açmış oldukları Mahalle Konağı Projesi'nden çok olumlu tepki ve dönüşler aldıklarını kaydeden Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, aynı projenin bir ayağının da Artuklu ilçe merkezinde, Artuklulu kadınlarının azim ve çalışkanlığını göz önünde bulundurarak hayata geçirdiklerini söyledi. Proje kapsamında İstasyon Mahallesinde hayata geçirilen İstasyon Mahalle Konağı'nda verilen kursların ve düzenlenen etkinlikler oldukça verimli geçtiğine dikkat çeken Öztürk, "İstasyon Mahallesi'ndeki merkezimizde birçok kadınımız mesleki bilgi ve beceri kazandı, okuma yazma öğrendi ve kişisel donanımına katkı sağlayacak deneyimler yaşadı. Bu denli faydalı projelerin artmasını hedefleyerek Mahalle Konaklarımızı nüfusun en yoğun olduğu mahallelerimizden biri olan Ortaköy Mahallemiz ve Yenişehir Mahallemiz için de projelendirdik. Yenişehir Mahallemizdeki çalışmalar tamamlandı. Şu anda başvurular kabul ediliyor. Ortaköy Mahallemizdeki yapımına devam edilen Mahalle Konağımız ise çok yakında tamamlanarak mahalle sakinlerimize hizmet verecektir" dedi. - MARDİN