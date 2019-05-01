Mardin'de Magrotex 19 Uluslararası 6. Gıda ve Tarım Fuarı Açıldı

Mardin Kızıltepe İlçesinde MAGROTEX 19 Uluslararası 6. Gıda ve Tarım Fuarı açıldı.

Davul zurna eşliğinde yapılan açılışa Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, Mardin Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Vedat Durak, bazı ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, fuar yönetimi ve çok sayıda iş adamı katıldı. Yaklaşık 100 bin ziyaretçinin gelmesinin beklendiği fuarda 150 firmanın ürünleri sergilendi.

Fuarın, 4 gün boyunca açık kalacağı kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İHA