Mardin'de LPG tankı patladı: 1 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hurdacı dükkanında bulunan LPG tankının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
03.07.2020 12:17 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:39
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hurdacı dükkanında bulunan LPG tankının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Olay, Sanayi Mahallesi eski Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir hurdacı dükkanında bulunan LPG tankının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
(Mihdi Aydoğan - Özgür Kaya/İHA)
Kaynak: İHA