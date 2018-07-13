Mardin'de "Lise Yaz Kampı Projesi"

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki öğrencilere yönelik "Lise Yaz Kampı Projesi"ni hayata geçirdi.

Belediyenin Kadın ve Gençlik Dairesi Başkanlığı Gençlik Merkezince uygulanan projeden farklı ilçelerden yaklaşık 2 bin 400 öğrencinin yararlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında kente gelen öğrenciler, tarih dersleri başta olmak üzere çeşitli konularda eğitim görüyor ve rehberler eşliğinde Zinciriye Medresesi, Ulu Camii, Sanat Sokağı, Kırklar Kilisesi, Mardin Müzesi ve Kasimiye Medresesi gibi tarihi mekanlar da gezdiriliyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, gençlerin tatillerini dolu dolu geçirmeleri için yaz kampları düzenlediklerini belirtti.

Gençlik Merkezinin amacına, misyonuna ve vizyonuna uygun programlar düzenlediğine işaret eden Vali Yaman, proje kapsamında ulaşılamayan öğrencileri merkezde ağırladıklarını söyledi.

Proje ile ikişer günlük programlar hazırladıklarını ifade eden Yaman, "Bütün ilçelerimizde, genç kız ve erkekleri gençlik merkezimize getiriyoruz. Onlara ilişkin ikişer günlük programlarımız var. Tarih derslerinin ardından şehir merkezinde, tarihi ve kültürel geziler düzenliyoruz. Okumalar yapıyoruz. Dışarıdan getirdiğimiz sanatçı ve yazarlarla buluşturuyoruz." diye konuştu.

Yaman, gençlerin mutluluğu ile mutlu olduklarını sözlerine ekledi.