Mardin'de lise öğrencilerinden on-line Arapça münazara
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de lise öğrencilerinden on-line Arapça münazara

Mardin'in Artuklu ilçesinde lise öğrencileri, dil eğitimlerini geliştirmek için Arapça on-line münazara yarışması düzenliyor.

Mardin'de lise öğrencilerinden on-line Arapça münazara
23.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:24

Mardin'in Artuklu ilçesinde lise öğrencileri, dil eğitimlerini geliştirmek için Arapça on-line münazara yarışması düzenliyor.

Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nde Arapça ders gören öğrenciler, sosyal medyada okul adına açılan hesaplarda çeşitli konularda etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda münazara yarışmasında öğrenciler, "Bireyin kendini geliştirmesinde kitap okuma mı daha önemli? Yoksa İnternet ve sosyal medya bağlamında edindiği bilgiler mi daha önemlidir?' konusunu on-line tartıştı.

Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Ferhat Adar, Kovid-19 nedeniyle sosyal medya hesapların öğrencilerin derslerinin aksamaması için eğitimlere devam ettiklerini belirtti.

Kariye günleri, özel gün ve gecelerde sohbet etkinlikleri düzenlediklerini aktaran Adar, "Okulumuzda hazırlık eğitim dili Arapça olduğu için Arapça on-line münazara yaptık." dedi.

Öğrencilerin Arapça çok güzel ve akıcı şekilde konuştuklarını kaydeden Adar, şöyle konuştu:

"Bu salgın süreci başladıktan sonra öğrencilerimizin dil eğitimi gerilemesin diye onlara hocalarımız Arapça film önerilerinde bulundu. Öğrenciler yeter ki dil unutulmasın diye böyle bir çalışma yaptık bunu da devamı gelir. İnşallah bundan sonrasını daha iyi yaparız."

Öğrencilerden Gökçe Narçiçeği duzaktan eğitim sistemiyle öğretmenlerinin yokluğunun hiçbir şekilde hissetmediklerini belirterek, "Çoğu zaman rehberlikle de olsun, normal dersler için olsun sürekli yanımızda oldular." ifadesini kullandı.

11-A sınıfı öğrencilerinden Sümeyye Yıldız ise, Arapça münazara yarışmasına ilk defa katıldığını belirterek çok heyecanlı olduğunu ve soysal medya üzerinden ilk defa böyle bir etkinliğe katıldığını söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı Haber
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda Haber
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli Haber
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor Haber
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Volkan Bozkır Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Ebru Gündeş Ozan Açıktan
Spor Falcao Ali Koç Adem Büyük Alper Ulusoy Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Mardin'de lise öğrencilerinden on-line Arapça münazara - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 11:44:55. #1.14#
title