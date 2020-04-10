Mardin'de LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere kitap desteği Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8. ve 12. sınıf öğrencilerine, evlerinde sınavlara hazırlanmaları için konu anlatımlı soru bankası desteği sunuyor.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8. ve 12. sınıf öğrencilerine, evlerinde sınavlara hazırlanmaları için konu anlatımlı soru bankası desteği sunuyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatıyla Kültür, Turizm ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığınca "Evde kal kitapla sağlıklı kal" sloganıyla LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere soru bankası dağıtılıyor.

Yaman, yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan virüs nedeniyle okulların kapandığını ancak devletin sunduğu imkanlar kapsamında öğrencilerin, uzaktan eğitim sistemiyle eğitim öğretimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Bu süreçte, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere soru bankası dağıtımına başladıklarını bildiren Yaman, çalışmanın tüm ilçelerde uygulanacağını ifade etti.

Yaman, öğrencilere yatırımı, ülkenin geleceğine yapılan yatırım olarak gördüklerini vurguladı.

İl genelinde 8. sınıf öğrencilerine 13 bin, 12. sınıf öğrencilerine 5 bin konu anlatımlı soru bankası dağıttıklarını ifade eden Yaman, şunları kaydetti:

"İlköğretim öğrencilerimizin okumaları için de Milli Eğitim Bakanlığının onayladığı 100 temel eser kitaplarını hediye ediyoruz. Evde kalan ebeveynleri de unutmadık. 'Okuma sırası sizde.' diyerek, ebeveynlerin çocuklarıyla kitap okumasını sağlayacak ve aile içi iletişimi artıracak kitaplar hediye ediyoruz. Küresel ve ulusal düzeyde olağanüstü günler yaşadığımız bu sürecin üstesinden, milli dayanışma ve evde kalarak geleceğimize inancım tam. Bu nedenle 'Evde kal Mardin.", "Evde hayat var.", "Hayat eve sığar." diyorum."

Çabuk Mahallesi Muhtarı Ferhan Çalhan, Vali Yaman'a bu zorlu süreçte öğrencileri unutmadığı için teşekkür ettiğini belirterek, "İşinin sadece yol, temizlik ve altyapı olmadığını, eğitime de önem gösterdiğini bu vesileyle de öğrendik." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencisi Aleyna Çalhan, kitap desteği için Yaman'a teşekkür ederek, "İnşallah bu koronavirüsten kurtuluruz ve normal düzenimize döneriz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA