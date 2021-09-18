MARDİN'DE LASTİKÇİ YAKININDA YANGIN

MARDİN'in Derik ilçesindeki lastikçi dükkanının arkasındaki lastiklerin tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde öğle saatlerinde dükkanın arka kısmındaki lastikler, henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, dükkana sıçramadan ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Mahalleliden Osman Erik, yangının bir anda çıkmasından korktuklarını belirterek, itfaiyenin anında müdahale ile söndürdüğünü söyledi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.