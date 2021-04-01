Mardin'de lastiği patlayan tır karşı şeritteki tankerle çarpıştı: 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu'nda lastiği patlayan tırın kontrolden çıkarak karşı şeritteki tankerle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu'nda lastiği patlayan tırın kontrolden çıkarak karşı şeritteki tankerle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin istikametinden Cizre ilçesi yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 76 AAF 246 plakalı tır, seyir halindeyken tekerleğin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen tır, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AHA 015 plakalı tanker ile çarpışarak köprüden uçtu. Kazada köprüden uçan tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar, üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri tankerde olası bir yangına karşı güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek yönden sağlanırken araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı