Mardin'de kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Mardin'de kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde su kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

07.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:40
Mardin'de kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

'in ilçesinde su kuyusuna düşen ineği ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre, Gedikhane Mahallesinde su kuyusuna düşen ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar durumu Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesine iletti.

İtfaiye arama kurtarma ekipleri, ineği su kuyusundan çıkardı.

Kuyu ağzının dar olması nedeniyle ineğin baş ve gövde kısmından yaralandığı görülürken, kuyudan çıkarılan inek sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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