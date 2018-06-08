Mardin'de Kuyuya Düşen Eşek Kurtarıldı

Mardin'de Kuyuya Düşen Eşek Kurtarıldı

Mardin’in Midyat ilçesinde kuyuya düşen eşek, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mardin'de Kuyuya Düşen Eşek Kurtarıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde kuyuya düşen eşek, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Gelinkaya Mahallesi'nde bir eşek su kuyusuna düştü. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, eşeği 5 metrelik kuyudan güçlükle çıkardı.

Vatandaşlar, itfaiye ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN

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