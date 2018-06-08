Mardin'de Kuyuya Düşen Eşek Kurtarıldı
Mardin'in Midyat ilçesinde su kuyusuna düşen eşek, Mehmetçik ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde su kuyusuna düşen eşek, Mehmetçik ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gelinkaya Mahallesi'nde içerisinde su bulunmayan yaklaşık 4 metre derinliğindeki kuyuya düşen eşeği görenler, itfaiye ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve jandarma ekipleri, iple bağladıkları hayvanı yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu çıkardı.
Eşek, veteriner kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.