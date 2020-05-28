Mardin'de kuyuya düşen 2 keçi kurtarıldı
Mardin'de kuyuya düşen 2 keçi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
28.05.2020 09:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:09
Mardin'de kuyuya düşen 2 keçi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Artuklu ilçesinin Elmalı Mahallesi'ndeki arazide bulunan 8 metrelik kuyuya, otlatılmak için bölgeye götürülen keçilerden 2'si düştü.
Mahalle sakinlerinin durumu iletmesi üzerine olay yerine giden Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kuyudan çıkardığı keçileri sahibine teslim etti.
Kaynak: AA