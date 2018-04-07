Mardin'de Kütüphane İhtiyacı Gideriliyor

Mardin'de 6 bin 500 metrekaresi kapalı, 8 bin 500 metrekare alanda Türkiye'nin en donanımlı kütüphanelerinden biri inşa edilecek.



Çocuklar, gençler, yetişkinler ve engelliler gibi her kesime hitap edecek bölümlerin yer almasının planlandığı kütüphanenin projesi hazırlandı, ihale aşamasına gelindi.



Mardin'de en çok okuyucu kitlesinin bulunduğu ve eski hükümet konağının geçici kütüphane binası olarak hizmet verdiği Kızıltepe ilçesinde mevcut kütüphane binası yıkılarak yerine modern ve büyük bir kütüphane yapılması için çalışmalar sürüyor.



Midyat ilçesindeki tek katlı mevcut kütüphane binası yıkılarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Midyat Belediyesi ve iş adamı Zeynelabidin Erdem'in katkılarıyla 5 katlı kütüphane yapılacak.



Ömerli ilçesinde kütüphane için arsa tahsis işlemleri sürerken, hiç kütüphane bulunmayan Mazıdağı ve Dargeçit ilçelerinde de görevlendirme yapılan belediyelerce yapılan gençlik merkezlerinin bir katı kütüphane olarak hizmet verecek.