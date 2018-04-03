Mardin'de "Kurumsal İletişim" Eğitimi

Basın İlan Kurumu (BİK) Mardin Şubesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğiyle "Kurumsal İletişim Uygulamaları ve Yönetimi" eğitimi verildi.

Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'teki kurumların basın ve halkla ilişkiler müdürlüklerinde çalışan personele yönelik DİKA toplantı salonunda düzenlenen eğitime 20 personel katıldı.

BİK Mardin Şube Müdürü Adnan Günbegi, programın açılışında yaptığı konuşmada, eğitimin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personele olumlu katkı sunacağını söyledi.

Katılımcılara kurumsal iletişim eğitiminin verileceğini kaydeden Günbegi, şöyle dedi:

"Bölgede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kurumsal iletişim eğitimi alması, halkla olan ilişkisinde daha ileri seviyede olmasını sağlarken aynı zamanda halk üzerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları algısının değişmesine de yardımcı olacaktır. Bu proje ile toplumun ve basın işletmelerinin kamu kurumları ile olan iletişimlerinin kalitesinin artırılması, kurumların hizmet kalitesinin yükseltilmesi, kurumların ürettikleri hizmetlerde vatandaş memnuniyetlerinin artması ve kamuya olan güven ve algının değişmesini sağlayacaktır. Cuma gününe kadar devam edecek eğitimler, sertifika töreni ile sona erecek."

BİK Proje Koordinatörü Cenk Koray da 6 Nisan'a kadar sürecek eğitimlerde, bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelin kurumsal iletişim konusunda, deneyimsel öğrenme teknikleri ile desteklenerek bilgi, becerilerinin güçlendirilmesi ve kamu kurumlarının hizmet kalitesi niteliklerinin arttırılmasının amaçlandığını aktardı.