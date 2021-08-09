Mardin'de kursa katılan kadınların çocuklarına oyun odalarında eğitim veriliyor
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Mardin'de kursa katılan kadınların çocuklarına oyun odalarında eğitim veriliyor

Mardin'de kursa katılan kadınların çocuklarına oyun odalarında eğitim veriliyor
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkanlığı, kadın kursiyerlerin gönül rahatlığı ile eğitimlerine devam etmeleri için 3-6 yaş arası çocuklarına çocuk oyun odalarında eğitim veriyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkanlığı, kadın kursiyerlerin gönül rahatlığı ile eğitimlerine devam etmeleri için 3-6 yaş arası çocuklarına çocuk oyun odalarında eğitim veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Daire Başkanlığınca kadınlara yönelik açılan kurslardan kadınların rahatlıkla faydalanması ve akıllarının çocuklarında kalmaması için 3-6 yaş arası çocuklarına yönelik çocuk oyun odası oluşturuldu.

Çocuk gelişim uzmanları tarafından gözetmenlik yapılan çocuklar oyun odasında sanat etkinlikleri, Türkçe dil etkinlikleri, dil gelişimiyle ilgili eğitici oyunlar, duygusal gelişim, sosyal duyusal gelişim, öz bakım becerileri gibi konularda eğitim de alıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkan Vekili Hacire Öncü, çocuk oyun odalarının kursiyerlere büyük kolaylık sağladığını belirtti.

Anneler kurstayken çocuklarının yaşıtlarıyla eğlenceli vakit geçirdiğini dile getiren Öncü, "Çocuk oyun odaları sadece anne dersteyken vakit geçirilecek bir yer olarak tasarlanmadı. Zira buraya gelen çocuklara, değerler eğitiminden, drama eğitimine kadar geniş bir yelpazede eğitim veriliyor. Oyun odaklı eğitimlerde, çocuklar hem öğreniyor hem oyun oynamanın keyfini çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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