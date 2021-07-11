Mardin'de Kur'an kursu öğrencileri tiyatro oyunu sahneledi
Mardin Artuklu Müftülüğüne bağlı kız Kur'an kursu öğrencileri "Kudüs özgür olana dek" temalı tiyatro oyunu sahneledi.
Mardin Artuklu Müftülüğüne bağlı kız Kur'an kursu öğrencileri "Kudüs özgür olana dek" temalı tiyatro oyunu sahneledi.
Artuklu Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Artuklu Üniversitesi Konferans Salonunda sahnelenen oyun ilgi gördü.
Programa, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve Kur'an kursu öğrencileri katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen