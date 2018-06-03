Mardin'de Kumar ve Tombala Denetimi
Mardin Emniyet Müdürlüğü il genelinde 38 ekip 103 polisle kumar ve tombala uygulaması gerçekleştirdi.
Mardin Emniyet Müdürlüğü il genelinde 38 ekip 103 polisle kumar ve tombala uygulaması gerçekleştirdi.
Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, amacıyla, 2 Haziran günü 22.00-02.00 saatleri arasında, "Kumar ve Tombala Uygulaması" gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "İl genelinde 38 ekip ve 103 personelin gerçekleştirdiği denetimlerde 80 adres denetlenerek bin 297 şahıs sorgulandı, aranması olan 8 şahıs yakalandı ve 1 iş yerine ruhsatı bulunmamasından idari işlem uygulandı" denildi. - MARDİN
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