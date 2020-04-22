Mardin'de kumar oynayan 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza
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Mardin'de kumar oynayan 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kumar oynayan 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza uygulandı.

22.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:36
Mardin'de kumar oynayan 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kumar oynayan 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza uygulandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Artuklu ilçesinde 2 farklı adreste kumar oynatıldığının tespit etmesi üzerine çalışma başlattı.

Adreslere yönelik yapılan operasyonda, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kumar oynarken üzerine zar atmak için kullanılan iki yuvarlak tabla, 6 zar ve 700 liraya suç delili olması nedeniyle adli makamların talimatıyla el konuldu.

Kumar oynadığı tespit edilen ve ayrıca koronavirüsle (Kovit-19) mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza uygulandı.

Kumar oynatıldığı tespit edilen iki adres, 30 gün süreyle mühürlendi.

Kaynak: AA

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