Mardin'de kumar operasyonu: 8 kişiye 39 bin lira idari para cezası uygulandı
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Mardin'de kumar operasyonu: 8 kişiye 39 bin lira idari para cezası uygulandı

- Mardin'de kumar operasyonu: 8 kişiye 39 bin lira idari para cezası uygulandı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kumar oynandığı belirlenen boş daireye düzenlenen polis operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi toplamda 39 bin 375 lira idari para cezasına çarptırıldı.

Mardin'de kumar operasyonu: 8 kişiye 39 bin lira idari para cezası uygulandı
29.04.2020 20:06 | Son Güncelleme: 29.04.2020 20:08

- Mardin'de kumar operasyonu: 8 kişiye 39 bin lira idari para cezası uygulandı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kumar oynandığı belirlenen boş daireye düzenlenen polis operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi toplamda 39 bin 375 lira idari para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet Meydanında bir binanın 6'ncı katında boş bir dairenin kıraathaneye çevrilerek kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine Kızıltepe polisi harekete geçti. Polisler, kumar oynanan yere baskın yaptı. Yapılan aramalarda oyun masası, iskambil kağıtları, yaz-boz kağıtları ve pul amaçlı kullanılan boş sigara paketleri görüldü. Operasyonda 8 kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

Kumar oynatmak için yer temin etmek veya sağlamak suçundan A. D. isimli şahsa 392 lira idari para cezası uygulandığı, kıraathaneye çevrilen yerin zabıta ekiplerince mühürlendiği öğrenildi. Korona virüs tedbirlerini ihlal ettiği için şahıslara toplamda 28 bin 350 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Şahıslara ayrıca toplamda 11 bin 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan Ö.Ö. isimli şahsın kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan aranması olduğu ve 10 ay kesilmiş hapis cezasının olduğu kaydedildi.

Mardin'de kumar operasyonu: 8 kişiye 39 bin lira idari para cezası uygulandı

Kaynak: İHA

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