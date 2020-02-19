Mardin'de kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor
Haberler » Güncel » Mardin'de kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi - Haber

Mardin'de kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi

Mardin'de kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi.

19.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:32
Mardin'de kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi

'de kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi.

Kültür Turizm ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi, kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın katılımlarıyla, Gençlik Merkezi Konferans Salonunda kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi.

Söyleşiye Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve sanatçı Bedri Ayseli katıldı. Gençler, söyleşiye yoğun ilgi gösterdi.

Prof. Dr. Ateş, söyleşide, kültür ve diplomasi konularına değindi.

Söyleşinin ardından sanatçı Bedri Ayseli, konser verdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler