Mardin'de Kültür ve İnanç Destinasyon Çalıştayı'nın ön toplantısı yapıldı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında Kültür ve İnanç Destinasyon Çalıştayı'nın ön toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında Kültür ve İnanç Destinasyon Çalıştayı'nın ön toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mahmut Demirtaş, 112 Acil Çağrı Merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Mardin'in kültür turizmi noktasında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve henüz keşfedilmemiş birçok alanı bulunduğu belirterek, kentin turizm açısından bir cennet olduğunu söyledi.

Bölgenin artık turizm ve ekonomik yönleriyle ortaya çıktığını aktaran Demirtaş, turizm sektörünün bölgede bir ivme yarattığını ve ekonomik açıdan bölgeye oldukça katkı sağladığını belirtti.

Gerçekleştirilecek olan Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı kapsamında turizm alanında yerel ve ulusal aktörlerle bir araya gelerek bölgenin öne çıkan destinasyonları ve rotlarını belirleyeceklerini ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde değişimin yaşandığını, turizm ve seyahat konularının konuşulduğunu yansıtmalıyız. Turizm sektörü önemlidir. Turizm sektörü diğer sektörleri de etkileyebilecek bir potansiyele sahiptir. Bölgemizdeki kültürel eserleri dünyaya tanıtmamız gerekiyor."

İllerin tanıtımında festivallerin önemine değinen Demirtaş, ulusal anlamda illerin tanıtım günlerine katılmasının önemli olduğunu ve gerçekleştirilecek aktivitelerin illerin kaynaşmasında büyük etki yaratacağını kaydetti.

Toplantıya, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Selda Çiçek Veske, TURSAB Güneydoğu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl, Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serhat Harman, Şanlıurfa Bölgesel Rehberler Odası Genel Sekreteri Merve Ofluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ali Çelik, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin ve kalkınma ajanslarının uzmanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz