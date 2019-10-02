Mardin'de kuaförlere eğitim

02.10.2019 13:14

Mardin'de 630 kuaföre saç tasarım modeli ve boyama tekniği konusunda bilgilendirildi.

Mardin Berberler ve Kuaförler Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanlığı'nca bir tesiste düzenlenen programa, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve İskenderun'dan katılan 630 kuaföre uzman Adnan Sertel ve Salih Pehlivan tarafından eğitim verildi.

Eğitimin ardından 5 kişiden oluşan ekip, ilginç saç tasarımları yaptı ardından manken ve kuaförler, kadına ve hayvana şiddet ile çocuk istismarına dikkat çekmek için pankart açtı.

Mardin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Pordoğan, Türkiye'nin önemli saç tasarım uzmanlarını Mardin'e getirdiklerini belirterek, "Uzmanların verdiği eğitimin ardından Türk bayraklı gemi, kelebek, palmiye tasarımları ile katılımcılara görsel sunum yapıldı." dedi.

Kaynak: AA