Mardin'de, kros yarışması
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Mardin'de, kros yarışması

05.03.2021 12:12 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:21
Mardin'de, kros yarışması

MARDİN'in Derik ilçesinde Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında 4 farklı yaş kategorisinde 174 sporcunun katılımıyla kros yarışması düzenlendi.

MARDİN'in Derik ilçesinde Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında 4 farklı yaş kategorisinde 174 sporcunun katılımıyla kros yarışması düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu'nca 'Atletizm Geliştirme Projesi' kapsamında Derik ilçesinde 4 farklı yaş kategorisinde 174 sporcunun katılımıyla kros yarışması düzenlendi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 27 okulun 11 ile 15 yaş gurubu, 4 farklı yaş kategorisinde 69'u kız, 105'i erkek olmak üzere 174 sporcunun yer aldığı yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Dursun, Derik'te atletizm sporunu yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade ederek, bu projede destek olan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemur'a teşekkürlerini iletti.

Mardin'de, kros yarışması
Mardin'de, kros yarışması
Mardin'de, kros yarışması
Mardin'de, kros yarışması
Mardin'de, kros yarışması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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