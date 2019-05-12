Mardin'de Koyun Kırkma Sezonu Başladı

MARDİN (İHA) – Mardin'in Mazıdağı ilçesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, havaların ısınmasıyla birlikte koyunlarını kırkmaya başladı.

Bölgenin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Mazıdağı ilçesinin kırsal mahalleleri koyunların temizlenmesi, serinlemesi ve besicilikten elde edilen gelirin artırılması için yünlerin kırkılmasına başlandı. Hayvanların hem otlanıp hem de koyunlarının kırkılması, renkli görüntüler oluşturdu. Havaların ısınmasıyla başlayan koyun kırkma sezonunun 2 hafta boyunca devam edeceği öğrenildi.

Makasla koyun kırkan çiftçilerden Çetin Abi, koyun kırkma mevsiminin başladığını, hayvanların daha rahat olmaları için yünlerini kırktıklarını söyledi. Abi, "Nisan ayının başlarında koyun kırkması yapılıyor, mayıs ayına kadar bitirilmesi gerekiyor. Bitirilmezse havalar ısınıyor hayvanlarda hastalık oluşuyor, terleme yapıyor. Yani insanlar saçlarını keserken nasıl rahatlıyorsa hayvanların da o şekilde rahatlanması gerekiyor. Hayvan hem kilo alıyor hem gelişiyor hem de boy atıyor, çeşit çeşit hastalıklardan korunuyor. Yünleri yıkayarak yorgan ve döşek yapıyoruz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA