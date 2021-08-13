Mardin'de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle hastanelerde randevusuz hastaya bakılmayacak
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Mardin'de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle hastanelerde randevusuz hastaya bakılmayacak

Mardin'de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle hastanelerde randevusuz hastaya bakılmayacak
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'de son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması nedeniyle 16 Ağustos'tan itibaren acil durumlar haricinde hastanelerde randevusuz hastaya bakılmayacağı bildirildi.

Mardin'de son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması nedeniyle 16 Ağustos'tan itibaren acil durumlar haricinde hastanelerde randevusuz hastaya bakılmayacağı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte artan vaka sayısı nedeniyle hastanelerdeki normal servis yatakları ve yoğun bakım alanlarının kapasitelerinin zorlandığı belirtildi.

Hem sağlık hizmetine çok daha fazla ihtiyacı olan ağır ve zor durumdaki hastalara yer açarak daha iyi hizmet sunabilmek hem de hastane ortamlarını son günlerde artan vaka sayısının akabinde yüksek riskli bulaşıcı ortamlara dönüştürmemek amacıyla zorda kalınmadıkça hastanelere başvurulmaması istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sebeple 16 Ağustos'tan itibaren sadece Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) veya 182 numaralı hat üzerinden randevu alınmak suretiyle muayene olunabilecektir. Bunların yanı sıra oluşabilecek her türlü acil durumlarda sunulan hizmette herhangi bir kesinti söz konusu olmayacaktır. Bu gibi durumlarda hastanelerimizin bütün imkanlarıyla 24 saat esaslı vatandaşımızın hizmetine açık olduğu bilinmelidir."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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