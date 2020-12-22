Mardin'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı
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Mardin'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı

22.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:44
Mardin'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir işletmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye ve iş yeri sahibine toplam 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir işletmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye ve iş yeri sahibine toplam 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince koronavirüse yönelik denetimler sürüyor.

Denetimlerde, Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren bir iş yerinde alkol sunumu yapıldığı tespit edildi.

İş yerinde bulunan A.Ş, Z.Y.K, A.K, H.D, R.A. ve S.Y'ye sosyal mesafe kuralı ihlalinden her biri hakkında 900 lira, iş yeri sahibi A.Y'ye de 4 bin 50 lira idari para cezası kesildi.

İş yeri, zabıta ekipleri çağrılarak mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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