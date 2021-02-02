Mardin'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 48 kişiye 42 bin 670 lira ceza uygulandı
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Mardin'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 48 kişiye 42 bin 670 lira ceza uygulandı

02.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:38
Mardin'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 48 kişiye 42 bin 670 lira ceza uygulandı

Mardin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında son bir haftada maske takma kuralını ihlal eden 48 kişiye 42 bin 670 lira ceza verildi.

Mardin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında son bir haftada maske takma kuralını ihlal eden 48 kişiye 42 bin 670 lira ceza verildi.

Valilik ve kaymakamlıklar tarafından görevlendirilen ekipler, vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda son bir haftada Artuklu'da 466, Kızıltepe'de 187, Midyat'ta 152, Nusaybin'de 85, Derik'te 61, Mazıdağı'nda 89, Savur'da 27, Dargeçit'te 85, Ömerli'de 6 ve Yeşilli ilçesinde 24 haneyi ziyaret etti.

Ekipler ziyaretlerinde, hanede yaşayanların her türlü gıda ve sağlık ihtiyaçlarını giderirken, izolasyon sürecinde olması gerekirken evde bulunmayanlara cezai işlem uyguladı.

Ayrıca ekipler, son bir haftada maske denetimlerinde de kurallara uymadıkları belirlenen 48 kişiye 42 bin 670 lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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