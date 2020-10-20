Mardin'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 130 kişiye para cezası
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Mardin'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 130 kişiye para cezası

20.10.2020 13:21 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:24
Mardin'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 130 kişiye para cezası

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 130 kişiye 117 bin lira para cezası verildi, karantina sürecini ihlal eden 21 kişi hakkında işlem yapıldı.

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 130 kişiye 117 bin lira para cezası verildi, karantina sürecini ihlal eden 21 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin'de Kovid-19 ile ilgili ekipler denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor.

47 araç, 114 ekip ve 242 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde karantina ihlalinde bulunduğu tespit edilen 21 kişi hakkında resmi işlem yapıldı.

130 kişiye de maske ve sosyal mesafe ihlalinden toplam 117 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kovid-19 danışma hattına gelen çağrılar kapsamında 162 kişiye evde sağlık hizmeti sunuldu. 8 bin 98 iş yerine yapılan denetimde tedbirlere uymadıkları tespit edilenlere 18 bin 900 lira cezai işlem uygulandı, 5 iş yerine de kapatma cezası verildi.

66 taksi, 223 toplu taşıma aracı olmak üzere 289 araçta denetim yapıldı, tedbirlere uymadığı tespit edilen araçlar için işlem gerçekleştirildi.

34 nikah ve düğün salonunda da denetim yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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