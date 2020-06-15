Mardin'de Kovid-19 sürecinde vatandaşlara 3 dilde destek
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Mardin'de Kovid-19 sürecinde vatandaşlara 3 dilde destek

Sağlık Bakanlığınca oluşturulan destek hatlarında, farklı dil ve dine mensup vatandaşların bir arada yaşadığı hoşgörünün sembolü Mardin'de, vatandaşlara 3 dilde destek veriliyor.

Mardin'de Kovid-19 sürecinde vatandaşlara 3 dilde destek
15.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:16

Sağlık Bakanlığınca oluşturulan destek hatlarında, farklı dil ve dine mensup vatandaşların bir arada yaşadığı hoşgörünün sembolü Mardin'de, vatandaşlara 3 dilde destek veriliyor.

Sağlık Bakanlığınca, Mardin'de sosyal izolasyon nedeniyle evinde kalan vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına yardımcı olmak amacıyla mart ayında Koronavirüs Psikososyal Destek Hattı kuruldu. Çocuk gelişimci, psikolog, sosyal çalışmacı ve diyetisyenlerin yer aldığı 30 kişilik ekip, yaklaşık 3 ayda 2 bin 500'ü aşkın vatandaşın çağrılarını Türkçe, Kürtçe ve Arapça karşıladı.

Koronavirüs salgını sürecinde sağlık çalışanları ve vatandaşların kaygı ve streslerinin en aza indirilmesinin hedeflendiği hatlarda, kaygı, eski alışkanlıklara özlem, konsantre olamama, hatırlamakta güçlük, karar verememe, yalnızca olumsuz düşüncelere odaklanma, kilo alma gibi endişe yaşayanlara psikolojik ve sosyal destek veriliyor.

Psikolog Esra Fidan AA muhabirine, Kovid 19 sürecinde Sağlık Bakanlığınca kurulan hatta Mardin halkına hizmet verdiklerini söyledi.

İl genelinde, çocuk gelişimcileri, sosyal hizmet uzmanları ve psikologlardan oluşan 30 kişilik ekiple vatandaşların ruh sağlığına destek amacıyla 3 dilde hizmet verdiklerini kaydeden Fidan, "Bu noktada vatandaşlarımıza çok iyi yardımcı olduğumuzu düşünüyoruz. Dil bilen arkadaşlarımızın olması bizim için çok büyük bir avantaj." dedi.

Vefa sosyal destek grupları ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Fidan, genel olarak süreçle ilgili kaygı yaşayan kişilerin başvurduğunu belirtti.

Bazı vatandaşları gerekli yerlere yönlendirdiklerini ifade eden Fidan, şöyle devam etti:

"En çok vatandaşlar kaygılarını dile getiriyor. Koronavirüs hastalığına yakalanan kişi sanki ölecekmiş gibi kaygı duyuyor. Sürekli olumsuzu düşünmeye daha meyilliyiz. Ölen kişilerin sayılarını takip ediyorlar. Aslında ölen kişileri takip etmekten ziyade iyileşen çok fazla hasta var. Biz biraz bakış açılarını değiştirmek adına destek vermeye çalışıyoruz."

Şimdiye kadar 2 bin 500'ü aşkın çağrıyı karşıladıklarını vurgulayan Fidan, vatandaşların özellikle sürecin ne zaman biteceğini çok merak ettiğini kaydetti.

"Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz, Sağlık Bakanlığının verdiği bilgiler dışında başka mercilere inanmamaları. Yanlış bilgiler kaygılandırıyor. Ayrıca, bu süreçte sağlık çalışanlarına jest yapmak istedik. Testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarını psikolojik ve sosyolojik olarak desteklemek için onları arıyoruz. Durumlarını ve ihtiyaçlarını soruyoruz." diyen Fidan, gelen çağrıları raporlayarak her hafta İl sağlık Müdürlüğüne ilettiklerini bildirdi.

Diyetisyen Hüseyin Gezer de salgın sürecinde vatandaşlara sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgi verdiklerini söyledi.

Gezer, "Kilo almanın en büyük nedeni hareketsiz yaşam. Bizi arayanlara ev egzersizleri öneriyoruz. İnternetten de kolaylıkla ulaşabilecekleri ev egzersizlerini günde 2 saat yapmalarını öneriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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