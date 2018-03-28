Mardin'de "Kosgeb Kobigel Programı Çalıştayı" Düzenlendi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi'nin (KOSGEB) sınai aktivitelerin ülke geneline yayılması, her ilin kendi potansiyelinin ulusal öncelikleri destekleyecek şekilde geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü "Kobigel Programı Çalıştayı" Mardin'de düzenlendi.

Kentte bir otelde düzenlenen ve Mardin, Siirt, Batman, Şırnak illerinin rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenen çalıştayda imalat sanayi kobilerine yönelik proje teklif çağrıları, 2018 yılında ilan edilmesi ve başvuru alınması planlanan çağrıya hazırlık kapsamında il bazında rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörlerinin belirlenmesi konuları ele alındı.

KOBİ'lerin ekonomik yaşamdaki öneminin yanı sıra, sosyal yaşam ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesindeki işlevlerinin değerlendirildiği çalıştayda, KOBİ yatırımlarının geniş bir alana yayılması gerektiği vurgulandı

Çalıştaya, Siirt KOSGEB Müdürü Ömer Erkılıç, Siirt Üniversitesi öğretim görevlilerinden Mehmet Şah Gültekin, Mustafa Çelik, Fevzi Hansu ve Siirt Ticaret Sanayi Odası, Kalkınma Ajansı ve Siirt Organize Sanayi Bölgesinden temsilciler katıldı.