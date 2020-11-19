Mardin'de koronvirüs tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı
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Mardin'de koronvirüs tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı

19.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:23
Mardin'de koronvirüs tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Mardin'de Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Mardin'de Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirlerin yanı sıra il genelinde gerçekleştirilen çalışmalar ve denetimlerle ilgili konular ele alındı.

Vali Demirtaş alınan tüm tedbirlerin hassasiyetle uygulandığını ifade ederek, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen gibi tedbirlere herkesin riayet etmesinin toplum sağlığı açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Halk sağlığını korumak ve salgının yayılmasını kontrol altına almak için büyük bir gayret ve çaba içerisinde çalışmaların sürdürüldüğünü dile getiren Demirtaş, "Sağlık çalışanları büyük bir özveri ile mücadele ediyor. Bu mücadelede fedakarlık örneği gösteren sağlık çalışanlarımıza ve büyük bir gayret ile çaba içerisinde çalışmalarını sürdüren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Salgınla mücadele kapsamında öğrenci yurdunda zorunlu izolasyon tedbirleriyle kural ihlallerin azaldığına dikkati çeken Demirtaş, "Vatandaşlarımızın sağlığını koruma ve hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik gerekli her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Koronavirüs temaslı veya test sonuçları pozitif çıkarak evde izolasyonda olan vatandaşlarımız aralıksız olarak filyasyon ekipleri tarafından denetleniyor. Evde izolasyona kararı verilmesine rağmen bu kuralı ihlal ederek ikametlerinden dışarı çıkanlar öğrenci yurtlarında zorunlu izolasyona alınacaktır." diye konuştu.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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