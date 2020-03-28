Mardin'de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uymayan 9 kişiye para cezası uygulandı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kontrollerde, Yeni Mahalle Özmuhaciroglu Pasajı'ndaki bir ofiste kalabalık grubun olduğu ve bu ofisin ruhsatsız olduğu tespit edildi.

Olay yerine çağrılan Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince iş yerindekilere cezai işlem uygulandı ve bahse konu iş yeri mühürlendi. İş yerindeki 9 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 28 bin 350 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA